Избирательный процесс происходит в этом регионе в праздничной обстановке.

Например, в Кабардино-Балкарии выбирают депутатов местного парламента шестого созыва. Случаи, когда отдать свой голос приходит целый род, здесь не является редкостью. В селение под названием Дейское, расположенном в Терском районе Кабардино-Балкарии, пришли представители сразу нескольких родов: Алкашевых, Ашижевых и Кошоковых. По словам старейшины рода Кошоковых Асланбека, его род специально прибыл на избирательный участок для того, чтобы исполнить свой гражданский долг. Кроме того, старейшина кавказского рода пожелал всем будущим депутатам крепкого здоровья и благополучия. Сам Асланбек ждёт от выборов справедливости, а итогом избирательного процесса должен стать мир и добро.

Во многих кавказских селениях выборы происходят в праздничной обстановке. Работа избирательных участков, расположенных, к примеру, в местных Домах культуры, сопровождается проведением концертных программ. Избирателей угощают блюдами национальной кухни. По словам Юрия Алкашева, который пришёл сегодня вместе с другими членами своего рода, выборы для жителей села – это своего рода праздник. Все избиратели надеются, что только достойные кандидаты станут депутатами парламента, и они окажутся более гибкими и умными, способными привести страну к процветанию.

По информации, предоставленной секретарём Центральной избирательной комиссии по Северной Осетии Ольгой Марковой, явка избирателей во Владикавказе в три дня по Москве составила около двадцати трёх процентов – это пятьдесят три с половиной тысячи человек. Ситуация на избирательных участках спокойная, нарушений и жалоб не зафиксировано.