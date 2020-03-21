ИА «Ореанда-Новости» . Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин предложил российскому председателю правительства Михаилу Мишустину новый взаимовыгодный режим для транзитных пассажиров. Об этом сообщили представители правительства Казахстана.

Предложение со стороны казахстанского правительства о введении особого режима для жителей Республики и Российской Федерации, которые возвращаются через территории данных государств на родину, поступило в связи с действующими в настоящий момент ограничениями по въезду и выезду из стран иностранных граждан. Аскар Мамин предложил своему российскому коллеге сформировать более выгодный режим для транзитных пассажиров.

Ранее, 20 марта, главы государств по телефону обсудили дальнейшие совместные мероприятия по предотвращению распространения коронавируса. Президенты договорились усилить взаимодействие и сотрудничество по данному вопросу.