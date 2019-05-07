Таким образом, столица Татарстана вошла в пятёрку российских городов, где активно используется этот мессенджер.Первое место в рейтинге принадлежит Москве (35,6 %), далее разместился Петербург (13,3 %), Екатеринбург (2,8 %) и Новосибирск (2,1 %). 332 тысячи казанцев помогли городу выйти на пятое место. Этот факт не остался без внимания региональных властей.Сафаров утверждает, что такие возможности у властей есть. В Татарстане словам главы президентского аппарата не поверили, выразив сомнение в его реальных действиях.Его сотрудники установили в ходе лабораторных исследований.