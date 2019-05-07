07.05.2019, 18:42
Казань попала в топ-5 пользователей Telegram
ИА "Ореанда-Новости" Аналитический сервис TgStat посчитал количество пользователей Telegram-каналов в Казани, их оказалось около 2 % из общего числа горожан. Таким образом, столица Татарстана вошла в пятёрку российских городов, где активно используется этот мессенджер.
Первое место в рейтинге принадлежит Москве (35,6 %), далее разместился Петербург (13,3 %), Екатеринбург (2,8 %) и Новосибирск (2,1 %). 332 тысячи казанцев помогли городу выйти на пятое место. Этот факт не остался без внимания региональных властей. Так руководитель аппарата главы республики Асгат Сафаров ещё в прошлом году пообещал разыскать этих пользователей и установить личности таких анонимов. Сафаров утверждает, что такие возможности у властей есть. В Татарстане словам главы президентского аппарата не поверили, выразив сомнение в его реальных действиях. Кроме того, президент Татарстана Рустам Минниханов в марте 2018 года на встрече с журналистами заявил, что социальные сети не должны быть анонимными и он следит за публикациями в Telegram.
В конце марта рабочая группа Роскомнадзора заявила, что есть самый надёжный способ блокировки мессенджера. Его сотрудники установили в ходе лабораторных исследований.
Первое место в рейтинге принадлежит Москве (35,6 %), далее разместился Петербург (13,3 %), Екатеринбург (2,8 %) и Новосибирск (2,1 %). 332 тысячи казанцев помогли городу выйти на пятое место. Этот факт не остался без внимания региональных властей. Так руководитель аппарата главы республики Асгат Сафаров ещё в прошлом году пообещал разыскать этих пользователей и установить личности таких анонимов. Сафаров утверждает, что такие возможности у властей есть. В Татарстане словам главы президентского аппарата не поверили, выразив сомнение в его реальных действиях. Кроме того, президент Татарстана Рустам Минниханов в марте 2018 года на встрече с журналистами заявил, что социальные сети не должны быть анонимными и он следит за публикациями в Telegram.
В конце марта рабочая группа Роскомнадзора заявила, что есть самый надёжный способ блокировки мессенджера. Его сотрудники установили в ходе лабораторных исследований.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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