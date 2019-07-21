Данное спортивное событие произойдёт через шесть лет.

Желание провести турнир помимо Татарстана высказала столица Венгерской Республики Будапешт. Обе заявки были рассмотрены в ходе проведения заседания бюро международной федерации плавания (или ФИНА). В результате принято решение организовать чемпионат в 2025 году в городе Казани, а следующий, проведение которого запланировано на 2017 год, - в Будапеште. Об этом сообщили руководители ФИНА представителям средств массовой информации на пресс-коференции, состоявшейся сегодня.

По информации, предоставленной министром спорта Республики Татарстан Владимиром Леоновым, делегации от республики было крайне важно провести чемпионат мира по водным видам спорта у себя дома именно в 2025 году. Напомним, что в 2015 году Казань уже становилась хозяйкой этого чемпионата, поэтому, по словам регионального чиновника, «это была бы красивая история» - принять турнир спустя круглую дату в десять лет.

Кроме того, власти Татарстана даже готовы были принять чемпионат и двумя годами ранее – заменить Катар в 2023 году. После объявления стран, где будут проводится чемпионаты в 2025 и 2027 годах, Казань начнёт переговоры с представителями этого арабского эмирата касательно замены в 2023 году. Это решение связано с тем, что Катар в 2022 году будет принимать мировой футбольный чемпионат, а через год – ещё и чемпионат мира по дзюдо. Таким образом, Казань готова облегчить участь Катара в проведении ряда крупных спортивных событий.

Казань готова была провести водный чемпионат и в 2021 году и даже подала заявку на проведение этого события, однако, победителем в этой борьбе стал японский город Фукуоке.