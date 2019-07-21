ИА "Ореанда-Новости" Главный город Республики Татарстан вот уже дважды примет Чемпионат мира по водным видам спорта. Данное спортивное событие произойдёт через шесть лет.

Желание провести турнир помимо Татарстана высказала столица Венгерской Республики Будапешт. Обе заявки были рассмотрены в ходе проведения заседания бюро международной федерации плавания (или ФИНА). В результате принято решение организовать чемпионат в 2025 году в городе Казани, а следующий, проведение которого запланировано на 2017 год, - в Будапеште. Об этом сообщили руководители ФИНА представителям средств массовой информации на пресс-коференции, состоявшейся сегодня.

По информации, предоставленной министром спорта Республики Татарстан Владимиром Леоновым, делегации от республики было крайне важно провести чемпионат мира по водным видам спорта у себя дома именно в 2025 году. Напомним, что в 2015 году Казань уже становилась хозяйкой этого чемпионата, поэтому, по словам регионального чиновника, «это была бы красивая история» - принять турнир спустя круглую дату в десять лет.

Кроме того, власти Татарстана даже готовы были принять чемпионат и двумя годами ранее – заменить Катар в 2023 году. После объявления стран, где будут проводится чемпионаты в 2025 и 2027 годах, Казань начнёт переговоры с представителями этого арабского эмирата касательно замены в 2023 году. Это решение связано с тем, что Катар в 2022 году будет принимать мировой футбольный чемпионат, а через год – ещё и чемпионат мира по дзюдо. Таким образом, Казань готова облегчить участь Катара в проведении ряда крупных спортивных событий.

Казань готова была провести водный чемпионат и в 2021 году и даже подала заявку на проведение этого события, однако, победителем в этой борьбе стал японский город Фукуоке.