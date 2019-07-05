ИА "Ореанда-Новости" Тимер Банк, ранее находящийся в столице Республики Татарстан Казани, сменил место регистрации. Теперь данная банковская организация обзавелась столичной «пропиской».

Клиенты Тимер Банка смогли ознакомиться с изменением места жительства благодаря опубликованной накануне информации, размещённой на официальном сайте организации. Несмотря на смену города, руководство банка заявило, что данные изменения никак не отразятся на основной деятельности – банк по-прежнему гарантирует неукоснительное выполнение всех ранее данных обещаний своим клиентам. Все ранее заключённые договоры с физическими и юридическими лицами остаются в силе.

Центральный офис Тимер Банка расположен теперь по адресу: город Москва, улица Бахрушина, дом 23, строение 2. Помимо места жительства банк сменил и организационно-правовую форму – теперь определению «акционерное общество» предшествует термин «публичное».

О том, что Тимер Банк переезжает в Москву стало известно ещё в середине мая. Администрация банка приняла такое решение, объясняя это тем, что банковской организации необходимо было развиваться, усиливать своё влияние на наиболее результативных участках своей деятельности. Кроме того, руководство давно задумывалось над тем, чтобы оптимизировать свою управленческую структуру и систему внутри организации. Запланированные реформы должны, по мнению руководства банка, привести к более мобильному принятию основных решений, к улучшению контроля за финансовыми плановыми показателями, к более эффективному управлению банком.

Переезд Тимер Банка в столицу – не первое изменение для организации. Так, до весны 2015 года банк имел другое название - «БТА Казань», а в октябре прошлого года был объявлен ребрендинг банковской организации, связанный с её 27-летием.