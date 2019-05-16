ИА «Ореанда-Новости» Заводской районный суд города Кемерово отклонил ходатайства адвокатов о возвращении в прокуратуру дела о трагическом пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», который в марте 2018 года унёс жизни 60 человек, большинство из которых – дети.

Представители защиты обвиняемых Александра Никитина и Сергея Генина обратились к судьям с ходатайством о возвращении дела прокурору для устранения нарушений закона. Прочие адвокаты оставили данный вопрос на усмотрение суда.

В итоге судья Николай Быданцев обратился с призывом не затягивать сроки рассмотрения дела. Он отметил, что нарушения можно устранить в судебном заседании, поэтому возврат дела в прокуратуру необоснован.

По делу о пожаре в «Зимней вишне» проходят семь человек: генеральный директор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (собственника торгового центра) Юлия Богданова, технический директор комбината Георгий Соболев, глава компании «Системный интегратор» (разработчика системы противопожарной безопасности) Игорь Полозиненко, сотрудник данной компании Александр Никитин, охранник торгового центра Сергей Антюшин и начальника караул кемеровской пожарно-спасательной части Сергей Генин.

Всего по поводу трагедии в «Зимней вишне» возбуждено четыре уголовных дела. Подозреваемыми являются 15 лиц, все они содержатся под стражей.