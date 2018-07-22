ИА «Ореанда-Новости». Уроженец Кении отправился на Украину в поисках работы. Там его сразу же ограбили, забрав все деньги, в связи с чем мужчина жил на улице больше трёх недель.

Кенийский преподаватель, который два года назад выпустился из Стэнфордского университета в Америке, приехал на Украину, чтобы устроиться преподавателем в местную школу, в Киеве. Туда он перебрался из России, где жил в Санкт-Петербурге. В тот же день, как кениец ступил на украинский вокзал, злоумышленники обокрали его. Неизвестные забрали всё: денежные средства, личные вещи, одежду и даже документы.

Выпускник известного и авторитетного высшего учебного заведения, американского Стэнфордского университета, разговаривает на пяти иностранных языках и до того, как приехал преподавать в Россию, вёл трудовую деятельность в итальянских, испанских и белорусских образовательных учреждениях, в частности, также в школах.



Мужчина сразу же обратился в соответствующее консульство, но там ему ничем не помогли, просто отказав в поддержке.



Кенийский полиглот побоялся обращаться в полицию, так как посчитал, что у правоохранительных органов получит ещё больше проблем для себя. Не найдя ничего лучше, мужчина остался жить на улице, где провёл, в общей сложности, более трёх недель дикарём.

После достаточно длительного пребывания на улице у уроженца Кении начались неприятности со здоровьем.



Его обнаружили в таком состоянии и сразу же доставили в больницу. Кто и как его обнаружил - не сообщается. Сейчас представители правоохранительных органов занимаются тем, что оказывают помощь обворованному. В частности, ему выделили жильё в хостеле, предоставили возможность связаться с родственниками и знакомыми. В хостел кениец переместится только после того, как закончатся его обследование и лечение в медицинском учреждении.



Помимо этого, мужчине помогут с восстановлением всех необходимых документов, чтобы он мог покинуть страну.

Ранее в Киеве произошёл случай похищения иностранца, это случилось в Шевченковском районе. Сотрудникам полиции удалось найти мужчину. Как оказалось, неизвестные люди посадили жителя другой страны в автомобиль и скрылись. СМИ сообщают, что похищенный является сыном политика Ливии.