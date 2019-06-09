ИА «Ореанда-Новости» Супруг главного редактора RT Маргариты Симоньян режиссёр Тигран Кеосаян прокомментировал инцидент на радиостанции «Эхо Москвы», из-за которого его жена попала в больницу с угрозой выкидыша.

Он назвал всё произошедшее «цирком шапито», а юриста ФБК Любовь Соболь, как и других представителей оппозиции - необразованными хамками и истеричками. Об этом он высказался в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Кроме того, Кеосаян остался возмущён тем, что Соболь опубликовала в интернете видеозапись, где она «некорректно задает вопросы».

Он также сообщил, что Симоньян чувствует себя нормально после госпитализации.