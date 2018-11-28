ИА «Ореанда-Новости». Стало известно: Германия и Франция против того, чтобы ужесточать санкции против России в связи с недавним инцидентом с судами Украины в Керченском проливе. На это указывает ежедневное немецкое издание Die Welt, ссылаясь на некоторые дипломатические источники Евросоюза.

В настоящее время происходит эскалация напряжённости в российско-украинских отношениях. Согласно информации, предоставленной изданием Die Welt, обсуждая этот момент в ходе закрытой встречи комитета по политике и безопасности в Брюсселе, представители Франции и Германии высказались: сегодня более важно принимать всевозможные меры, направленные на «укрепление доверия». Безусловно, антироссийские санкции к этим мерам отнести нельзя, заключают дипломаты.

Париж и Берлин намерены продолжать свои дипломатические усилия. Они надеются, что определяющую роль в разрешении проблемы в Керченском проливе сможет сыграть Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Позицию французских и немецких дипломатов поддерживают далеко не все. Так, МИД Эстонии в связи с происшедшим вызвал Александра Петрова, посла России. В ходе встречи МИД призвал Россию не задерживать украинские суда и их команды - так говорится в сообщении ведомства. Также Эстония утверждает, что согласно нормам международного права Российская Федерация обязана гарантировать свободную навигацию украинским и другим судам как в Керченском проливе, так и в Азовском море.

25 ноября российские силы были вынуждены задержать (с применением оружия) три корабля Украины, вошедшие во временно закрытые российские территориальные воды. Суда опасно маневрировали, не отзываясь на законные требования пограничников. После незаконного пересечения государственной границы Керченский пролив был закрыт. Уже известно, что среди 24 украинских военнослужащих, находившихся на кораблях, были два сотрудника СБУ, управлявших провокацией.