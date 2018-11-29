ИА «Ореанда-Новости»Владислава Рослякова, устроившего 17 октября бойню в Керченском политехническом колледже, кремировали и похоронили две недели назад под чужой фамилией. Об этом, со ссылкой на источник, заявляет телеканал «360» . Место захоронения не оглашается.

После трагедии нашлись люди, которые сочувствовали родным стрелка и начали сбор средств на его похороны, всего было собрано около 100 тысяч рублей, которые были доставлены по назначению. Тело стрелка не давали забрать родственникам для похорон, пока шло расследование, об этом сообщала бабушка Влада Рослякова.

Мать подростка месяц после трагедии провела в больнице, а после не смогла вернуться в квартиру, где жила вместе с погибшим сыном. Женщина уничтожила все вещи Влада и переехала на съемное жилье.

"Ей стыдно перед людьми, больно и обидно. Со второго адреса ее и вовсе соседи выгнали. Боятся, сказали. Я ей сочувствую, ведь у меня тоже есть дети" - рассказала соседка матери Рослякова.

Напомним, что студент политехнического колледжа Владислав Росляков 17 октября пришел в здание колледжа и устроил страшную бойню: открыл огонь по детям и преподавателям и устроил взрыв. Жертвами трагедии стали 20 человек. Пострадали еще около 50 человек. «Керченский стрелок», как прозвали Рослякова, покончил с собой в библиотеке колледжа Изначально было возбуждено уголовное дело, по статье "Теракт", которое позже переквалифицировали на статью "Убийство".

По данным следственного комитета Росляков действовал один, хотя ранее предполагалось, что у него мог быть сообщник.

После трагедии была назначена посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, чтобы выявить психологическое состояние Рослякова в момент совершения преступления, на данный момент экспертами составлен подробный психологический портрет.

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов, считает, что Росляков с детства мог страдать шизофренией. Кроме того, по словам эксперта, у Рослякова явно проявлялись суицидальные наклонности, при которых человек хочет покончить с собой при этом, убив кого-то еще. Виноградов предполагает, что Рослякова "упустили семья и школа" - он просто был не нужен пьющему отцу и матери, связанной с запрещенной в России сектой "Свидетели Иеговы".