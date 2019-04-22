ИА «Ореанда-Новости» Окружной административный суд Киева признал требования иска Киевской митрополии к министерству культуры Украины и принял решение о приостановлении процесса принудительного переименования канонической Украинской православной церкви. На веб-сайте суда указано, что реализация оспариваемого акта «может привести к неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица».

Сам спор о переименовании, к процессу по которому привлечено 265 религиозных организаций, не разрешается данным решением суда.

Изменения к закону «О свободе совести и религиозных организациях» были приняты Верховной радой в декабре 2018 года. Украинскую православную церковь Московского патриархата было предписано переименовать в качестве организации «с центром в государстве-агрессоре».