ИА «Ореанда-Новости». После разговора с глазу на глаз с российским президентом лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что он с радостью посетил Россию и передал тёплые приветы Владимиру Путину и «дорогим российским друзьям» от народа его страны и правительства КНДР.

Владимир Путин сообщил, что в ходе личной встречи главы государств поговорили о перспективах развития двухсторонних отношений и обсудили обстановку на Корейском полуострове, обменялись мнениями, что сделать для улучшения ситуации.

Напомним, встреча проходит во Владивостоке, Ким Чен Ын прибыл с визитом во Владивосток в среду утром. Это его первая пездка в Россию с официальным визитом.