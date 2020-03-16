, заявлено в документе, который опубликован на официальном портале организации.Помимо этого, даны рекомендации уведомлять сотрудников кинотеатров и посетителей о мерах предосторожности. Также предлагается увеличить интервалы между сеансами до тридцати минут для того, чтобы проводить дезинфекцию кинозалов и проветривать помещения.