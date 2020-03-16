16.03.2020, 14:01
Кинотеатрам дали рекомендации ограничить продажу билетов
ИА «Ореанда-Новости». Ассоциация владельцев кинотеатров России дала рекомендации по ограничению количества реализуемых билетов до ста-ста пятидесяти на один кинозал из-за положения дел с распространением коронавируса, заявлено в документе, который опубликован на официальном портале организации.
Помимо этого, даны рекомендации уведомлять сотрудников кинотеатров и посетителей о мерах предосторожности. Также предлагается увеличить интервалы между сеансами до тридцати минут для того, чтобы проводить дезинфекцию кинозалов и проветривать помещения.
Помимо этого, даны рекомендации уведомлять сотрудников кинотеатров и посетителей о мерах предосторожности. Также предлагается увеличить интервалы между сеансами до тридцати минут для того, чтобы проводить дезинфекцию кинозалов и проветривать помещения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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