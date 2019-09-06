Такое заявление сделал первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Сегодня состоялось торжественное открытие конференции международного масштаба под названием «Цифровизация избирательного процесса. Гуманитарное измерение». Открывая данное мероприятие, Сергей Кириенко отметил, что цифровые технологии в процессе выборов не должны стать самоцелью. Необходимо помнить, что в приоритете остаётся свободное участие граждан Российской Федерации в процессе голосования. Сами выборы должны быть свободными от внешнего вмешательства и каких-либо ошибок. В России цифровизация избирательного процесса – не самоцель, подчеркнул Кириенко, важно создать равные для всех условия этого процесса, обеспечив, таким образом, легитимное формирование органов государственной власти.

При голосовании каждый человек реализовывает своё конституциональное право, при этом он не должен испытывать бюрократических трудностей и минимизировать своё личное время при голосовании. Цифровые технологии должны стоять на страже основных принципов голосования и повышать их качество. Их использование не должно способствовать вмешательству в процесс честных выборов и включать в себя хоть какие-то ошибки и неточности, заключил первый замруководителя Администрации главы государства.

Напомним, что конференция «Цифровизация избирательного процесса. Гуманитарное измерение» проходит в городе Москве. Работа конференции продлится три дня. Организаторами выступила центральная избирательная комиссия России и правительство города Москвы.