ИА «Ореанда-Новости» На двух десятилетних мальчиков рухнула кирпичная стена сарая, происшествие случилось в Нижнем Новгороде. Оба ребёнка доставлены в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Отмечается, что на детей обрушилась стена одного из неиспользуемых сараев на Заречном бульваре. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные бригады, скорая и полиция. Спасатели извлекли двух мальчиков 2009 года рождения из под завалов, карета скорой помощи доставила детей в больницу с травмами. Обстоятельства инцидента устанавливаются.