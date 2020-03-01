ИА «Ореанда-Новости». Киселёв прокомментировал задержание нескольких сотрудников Sputnik в Турции.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» прокомментировал ситуацию с задержанием нескольких журналистов агентства Sputnik в Турции. Киселёв заявил, что действия турецкой стороны негативно отражаются на атмосфере приближающейся встречи Путина и Эрдогана.

Киселёв отметил, что любые посягательства, как со стороны «неких буйных активистов», так и со стороны правоохранительных органов Турции, плохо отражаются на встрече двух лидеров.

В субботу в квартиры трёх сотрудников Sputnik ворвались активисты, которые скандировали угрожающие лозунги, запугивали и требовали прекратить деятельность.