ИА «Ореанда-Новости». Дмитрий Кислеёв заявил, что не знает о запрете слова «протест» на «России 1».

Журналист и телеведущий прокомментировал недавние новости в СМИ о запрете слова «протест» на телеканале «Россия 1». Дмитрий Киселёв отметил, что никогда не слышал о таком запрете.

Новости в СМИ появились после того, как телеканал «Россия 1» якобы заглушил слово «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна». Высупление с этой песней происходило на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория».

По словам журналиста, ни о каком запрете он не слышал. Киселёв подчеркнул, что сам неоднократно произносил это слово в своих эфирах и никогда не сталкивался с проблемами со словом «протесты».