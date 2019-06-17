ИА «Ореанда-Новости» . Китай хочет закупать в России куриные лапки в промышленных масштабах. Об этом со ссылкой на директора по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексея Мурзенка, сообщило в понедельник, 17 июня, «РИА Новости».

«Нам поступают от китайских компаний запросы, в частности, китайцам очень нужны куриные лапки, замороженные, без кровоподтёков, и они хотят покупать достаточно большие объёмы», — цитирует сообщение агентство. С другой стороны, в России сейчас нет таких фабрик, которые могут производить столько сырья и нет необходимого количества специальных вагонов.

В феврале в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики перечислили самые популярные продукты, экспортируемые из Москвы в Китай в прошлом году. Лидером стало солодовое пиво, к уровню 2017 года его экспорт вырос более чем на 90%.

Спросом в КНР пользуются также пшеничная мука, остатки злаковых, соевые бобы, кедровые орехи, шоколадные конфеты, мороженная пикша, содержащие какао продукты и вафли.