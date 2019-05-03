ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники поисково-спасательной бригады нашли тело гражданки Китая, которая во время фотосессии оступилась и упала в реку Неву в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУМЧС.

Инцидент произошёл в центре северной столицы в пятницу 3 мая около 10:30. Женщина фотографировалась на фоне достопримечательностей Петербурга, но поскользнулась и упала в воду. На помощь ей бросился её спутник. Мужчину удалось спасти и передать медикам. Поиски китаянки продолжались до 15:13, акваторию обследовали водолазы. О происшествии уже доложили в консульство КНР в Санкт-Петербурге.