Точный адрес центра – улица Вильгельма Пика, владение 14. Центр будет иметь название «Парк Хуамин», ввод в эксплуатацию запланирован на конец текущего года.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, фасады будущего бизнес-центра будут светящимися и украшены движущимися изображениями. Картины взяты из китайских гравюр, уточнили в ведомстве.

Площадь делового центра «Парк Хуамин» составит свыше ста тысяч квадратных метров. Три корпуса здания будут соединены стилобатом, выполненным из стекла. Одна часть здания представляет собой высотное сооружение в двадцать один этаж. Это будет центр архитектурной композиции. Именно здесь и планируется расположить офисы и пункты общественного питания для работающих здесь сотрудников. Вторая часть здания отдана под гостиницу классом в пять звёзд, а в последней части постройки расположится апарт-отель.

Стеклянный стилобат будет служить не только соединяющим звеном в будущем бизнес-центре. Он состоит из четырёх этажей и также несёт функциональную нагрузку. Здесь планируется разместить большой бизнес-центр и конференц-зал, вмещающий в себя одну тысячу человек. Также в стилобате разместится фитнес-зал и рестораны.

Авторы проекта позаботились и об окружающей деловой центр обстановке. Напротив входа планируется создать парковый комплекс, поддержанный также стилистикой в китайском духе. Здесь разместят постройки, характерные для северокитайской архитектуры, а также места для отдыха. Фасады парковых строений будут также украшены китайскими мотивами. Для этой цели специально пригласили китайских художников.