ИА "Ореанда-Новости" Собрание монет петровской эпохи было обнаружено в центре российской столицы. Соответствующее заявление опубликовала мэрия города Москвы.

Местом обнаружения уникальной находки стала территория Костянского переулка, расположенного в центре города Москвы. По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы столичной мэрии, клад монет обнаружили на глубине в полтора метра. Монеты находились в чернильнице, выполненной из керамики. Причём сосуд, по словам специалистов, был выполнен мастерами Западной Европы. Всего в чернильнице было девяносто восемь монет. Они представлены номиналом в одну копейку, выполненной ручным способом чеканки из металла белого цвета. Ориентировочно, такие деньги были в торговом обороте на рубеже XVII – XVIII веков – с 1682 по 1712 годы, это время правления первого российского императора Петра Первого. Общий вес обнаруженного монетного клада составил более двадцати четырёх граммов. Примечательно, что большая часть монет никогда не была использована и в обращении не находилась, сообщили в мэрии города Москвы.

Стоит также отметить, что на территории Костянского переулка денежный клад находят уже во второй раз. Летом текущего года здесь были найдены монеты царствования императора Николая Второго, выполненные из золота. Что касается других находок на территории столицы, то исследователи выделяют древнерусские монеты рубежа XV – XVI веков, обнаруженные в мае текущего года. Их нашли при проведении работ по благоустройству Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва. Кроме того, зимой 2019 года археологи обнаружили клад из серебряных и медных монет, датированных концом XIX – началом XX веков. Этот клад был закопан на Долгоруковской улице города Москвы.