На улице Елены Стасовой города Краснодара, специально к началу проведения международных спортивных соревнований для студентов, был построен кластер, отличающийся самой современной спортивной инфраструктурой. Здесь есть хорошо оборудованный скалодром, залы для игровых видов спорта, бассейн, медицинский центр, тренировочные площадки. Такое многообразие объектов помогает принимать соревнования российского и мирового уровней в течение всего года.Однако, в настоящий момент кластер принимает воспитанников спортивных школ и местные спортивные федерации.Кластер состоит из спортивного комплекса с бассейном и медицинско-восстановительным центром, скалодромом и тренажёрными площадками, из спортивного блока для лыжников и отдельного комплекса с лыжероллерными трассами. По словам министра спорта Красноярского края Сергея Алексеева, значимость кластера "Радуга" в настоящее время полностью подтверждена, и его строительство оправдано.В планах администрации города запустить городской автобус до кластера, для этого ряд маршрутов необходимо продлить. Помимо транспортной доступности горожан местные власти обеспокоены и посещением кластера обычными гражданами - цена посещения спортивных залов или бассейна будет не сильно отличаться от общегородских.Два крупных события пройдут в "Радуге" на следующей неделе: это Кубок России памяти Заслуженного мастера спорта СССР Е. Абалакова и чемпионат России по скалолазанию.