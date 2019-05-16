16.05.2019, 00:15
Кластер "Радуга" показали жителям Красноярска после Универсиады
ИА "Ореанда-Новости" Каким образом идёт эксплуатация объекта Универсиады, рассказали сегодня жителям Красноярска. На улице Елены Стасовой города Краснодара, специально к началу проведения международных спортивных соревнований для студентов, был построен кластер, отличающийся самой современной спортивной инфраструктурой. Здесь есть хорошо оборудованный скалодром, залы для игровых видов спорта, бассейн, медицинский центр, тренировочные площадки. Такое многообразие объектов помогает принимать соревнования российского и мирового уровней в течение всего года.
"Радуга" в дальнейшем времени попадёт в федеральную собственность Сибирскому федеральному университету. Однако, в настоящий момент кластер принимает воспитанников спортивных школ и местные спортивные федерации.
Кластер состоит из спортивного комплекса с бассейном и медицинско-восстановительным центром, скалодромом и тренажёрными площадками, из спортивного блока для лыжников и отдельного комплекса с лыжероллерными трассами. По словам министра спорта Красноярского края Сергея Алексеева, значимость кластера "Радуга" в настоящее время полностью подтверждена, и его строительство оправдано. Кластер, действительно, может считаться полезным наследием Всемирной зимней универсиады.
В планах администрации города запустить городской автобус до кластера, для этого ряд маршрутов необходимо продлить. Помимо транспортной доступности горожан местные власти обеспокоены и посещением кластера обычными гражданами - цена посещения спортивных залов или бассейна будет не сильно отличаться от общегородских.
Два крупных события пройдут в "Радуге" на следующей неделе: это Кубок России памяти Заслуженного мастера спорта СССР Е. Абалакова и чемпионат России по скалолазанию.
Напомним, что 29-я зимняя Универсиада прошла в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года.
"Радуга" в дальнейшем времени попадёт в федеральную собственность Сибирскому федеральному университету. Однако, в настоящий момент кластер принимает воспитанников спортивных школ и местные спортивные федерации.
Кластер состоит из спортивного комплекса с бассейном и медицинско-восстановительным центром, скалодромом и тренажёрными площадками, из спортивного блока для лыжников и отдельного комплекса с лыжероллерными трассами. По словам министра спорта Красноярского края Сергея Алексеева, значимость кластера "Радуга" в настоящее время полностью подтверждена, и его строительство оправдано. Кластер, действительно, может считаться полезным наследием Всемирной зимней универсиады.
В планах администрации города запустить городской автобус до кластера, для этого ряд маршрутов необходимо продлить. Помимо транспортной доступности горожан местные власти обеспокоены и посещением кластера обычными гражданами - цена посещения спортивных залов или бассейна будет не сильно отличаться от общегородских.
Два крупных события пройдут в "Радуге" на следующей неделе: это Кубок России памяти Заслуженного мастера спорта СССР Е. Абалакова и чемпионат России по скалолазанию.
Напомним, что 29-я зимняя Универсиада прошла в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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