07.02.2020, 13:46
Клиенты МТС рассказали о сбоях в работе оператора
ИА «Ореанда-Новости». На портале Downdetector, который ссылается на клиентов оператора МТС, появилась информация о сбоях в работе оператора.
Данный портал занимается отслеживанием отключений и сбоев на популярных ресурсах Сети.
Пользователи МТС жалуются на то, что отсутствует подключение сети. Заявлено, что перебои стали происходить с 12:40 мск.
В основном проблемы со связью наблюдаются в Москве, Воронеже, Ярославле, Рязани, Твери.
В свою очередь, в информационной службе МТС РИА Новости заявили, что сеть функционирует в нормальном режиме, но допустили проблемы с подключением у части пользователей.
Данный портал занимается отслеживанием отключений и сбоев на популярных ресурсах Сети.
Пользователи МТС жалуются на то, что отсутствует подключение сети. Заявлено, что перебои стали происходить с 12:40 мск.
В основном проблемы со связью наблюдаются в Москве, Воронеже, Ярославле, Рязани, Твери.
В свою очередь, в информационной службе МТС РИА Новости заявили, что сеть функционирует в нормальном режиме, но допустили проблемы с подключением у части пользователей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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