Данный портал занимается отслеживанием отключений и сбоев на популярных ресурсах Сети.В основном проблемы со связью наблюдаются в Москве, Воронеже, Ярославле, Рязани, Твери.В свою очередь, в информационной службе МТС РИА Новости заявили, что сеть функционирует в нормальном режиме, но допустили проблемы с подключением у части пользователей.