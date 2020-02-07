ИА «Ореанда-Новости». На портале Downdetector, который ссылается на клиентов оператора МТС, появилась информация о сбоях в работе оператора. 

Данный портал занимается отслеживанием отключений и сбоев на популярных ресурсах Сети. 

Пользователи МТС жалуются на то, что отсутствует подключение сети. Заявлено, что перебои стали происходить с 12:40 мск. 

В основном проблемы со связью наблюдаются в Москве, Воронеже, Ярославле, Рязани, Твери. 

В свою очередь, в информационной службе МТС РИА Новости заявили, что сеть функционирует в нормальном режиме, но допустили проблемы с подключением у части пользователей. 