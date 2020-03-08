ИА «Ореанда-Новости». Бывший министр иностранных дел Украины предрёк катастрофу Киеву из-за парада Победы в Москве. Своим мнением Павел Климкин поделился в интервью порталу «Обозреватель».

Климкин отметил, что Владимир Путин наверняка попытается заключить с политиками Запада «закулисную договорённость» по Украине. Это может привести к катастрофе, считает политик. Поэтому главы иностранных государств обязательно должны сначала заехать в Киев.

Дипломат добавил, что на Украине День Победы будет отмечаться 8 мая, как и в Европе. Поэтому такой план кажется ему вполне осуществимым.

В начале марта украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала праздновать 75-ю годовщину Победы в ВОВ. Несколькими днями ранее Пристайко подчеркнул, что Киев не собирается праздновать День Победы 9 мая.