09.03.2020, 00:40
Клинцевич: следствие по MH17 пошло неверно
ИА «Ореанда-Новости» Франц Клинцевич дал комментарий касательно информации о попытке следователей по делу о крушении "Боинга" в Донбассе установить связь с очевидцами из России, не сообщив об этом Москве. Сенатор просит обратить внимание на неточности и странное поведение Совместной следственной группы (ССГ).
Политик надеется, что Министерство иностранных дел как-то отреагирует на попытку ССГ незаконно связаться с российскими свидетелями.
Напомним, ранее в средствах массовой информации появлялось упоминание о том, что следственная группа не исключает вероятности выхода на свидетелей из России в обход суверенитета страны.
Политик надеется, что Министерство иностранных дел как-то отреагирует на попытку ССГ незаконно связаться с российскими свидетелями.
Напомним, ранее в средствах массовой информации появлялось упоминание о том, что следственная группа не исключает вероятности выхода на свидетелей из России в обход суверенитета страны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии