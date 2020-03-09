 ИА «Ореанда-Новости» Франц Клинцевич дал комментарий касательно информации о попытке следователей по делу о крушении "Боингав Донбассе установить связь с очевидцами из Россиине сообщив об этом Москве. Сенатор просит обратить внимание на неточности и странное поведение Совместной следственной группы (ССГ).
Политик надеется, что Министерство иностранных дел как-то отреагирует на попытку ССГ незаконно связаться с российскими свидетелями. 
Напомнимранее в средствах массовой информации появлялось упоминание о томчто следственная группа не исключает вероятности выхода на свидетелей из России в обход суверенитета страны.