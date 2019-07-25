ИА «Ореанда-Новости» Южнокорейское информационного агентство Yonhap сообщило со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Республики Корея, что КНДР запустила в Японском море два неизвестных снаряда, которые пролетели около 430 км.

Военные Южной Кореи продолжают наблюдения на случай совершения пусков в дальнейшем и анализируют совместно с представителями разведки США, к какому типу относятся запущенные снаряды. Японское информационное агентство Kyodo сообщило со ссылкой на источник в правительстве Японии, что были применены ракеты малой дальности. Отмечается, что снаряды не пересекли границу исключительной экономической зоны Японии и не представляли угрозы национальной безопасности.