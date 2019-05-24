24.05.2019, 16:36
Количество постаматов в России может существенно увеличиться
ИА "Ореанда-Новости" Число автоматизированных терминалов выдачи товаров в России может вырасти за 5 лет до 24 тысяч единиц. Такой прогноз дал ведущий провайдер платёжных и финансовых сервисов нового поколения Qiwi.
Основной причиной такого роста эксперты видят увеличение объёма продаж в интернет-магазинах. В текущем году 5% таких посылок доставлялось через постаматы, в 2023 году планируется рост до 12%. Причём половина объёма новых постаматов придётся на X5 Retail Group, которая планирует открыть их во всех своих розничных сетях, говорят специалисты.
5560 единиц пунктов выдачи заказов насчитали Qiwi в 2018 году. Итоговые показатели этого года варьируются около 10 тысяч. Основными поставщиками постаматов в России являются Qiwi, PickPoint, Ozon и Халва. По словам экспертов, увеличение постаматов ранее сдерживалось факторами экономической области. Но рост интернет-торговли способствует тому, что компаниям будет выгодна их установка, так как затраты на оборудование и аренда площадей под станции выдачи товаров интернет-торговли будет быстро окупаться. Услугами курьерной доставки, по информации директора по стратегии группы Qiwi Алексея Рассказова, будут пользоваться гораздо меньше.
В PickPoint рассказали о том, что планируют увеличивать количество постаматов до конца 2019 года, достигнув таким образом отметки в 7 тысяч единиц. Далее установка новых терминалов будет происходить менее активно.
Эксперты из Ozon согласны с Qiwi, объясняя активное увеличение постаматов в стране тем, что люди не хотят тратить время на доставку к определённому времени и не стоять в очереди на почтовых пунктах.
Основной причиной такого роста эксперты видят увеличение объёма продаж в интернет-магазинах. В текущем году 5% таких посылок доставлялось через постаматы, в 2023 году планируется рост до 12%. Причём половина объёма новых постаматов придётся на X5 Retail Group, которая планирует открыть их во всех своих розничных сетях, говорят специалисты.
5560 единиц пунктов выдачи заказов насчитали Qiwi в 2018 году. Итоговые показатели этого года варьируются около 10 тысяч. Основными поставщиками постаматов в России являются Qiwi, PickPoint, Ozon и Халва. По словам экспертов, увеличение постаматов ранее сдерживалось факторами экономической области. Но рост интернет-торговли способствует тому, что компаниям будет выгодна их установка, так как затраты на оборудование и аренда площадей под станции выдачи товаров интернет-торговли будет быстро окупаться. Услугами курьерной доставки, по информации директора по стратегии группы Qiwi Алексея Рассказова, будут пользоваться гораздо меньше.
В PickPoint рассказали о том, что планируют увеличивать количество постаматов до конца 2019 года, достигнув таким образом отметки в 7 тысяч единиц. Далее установка новых терминалов будет происходить менее активно.
Эксперты из Ozon согласны с Qiwi, объясняя активное увеличение постаматов в стране тем, что люди не хотят тратить время на доставку к определённому времени и не стоять в очереди на почтовых пунктах.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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