03.12.2019, 14:43
Количество заключённых за последние 20 лет уменьшилось в 2 раза
ИА «Ореанда-Новости». Количество заключённых в России за последние 20 лет уменьшилось в 2 раза, сообщает деловая газета «Взгляд».
Об уменьшении числа заключённых в России сказал председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев во время проведения пленарного заседания Совета судей.
За 2019 год количество осуждённых, содержащихся в исполнительных учреждениях, составило 530 тысяч человек, что на 6% меньше, чем в начале года. За последние 20 лет этот показатель уменьшился в 2 раза.
Стоит отметить, что показатель ходатайств по решениям судов также уменьшился на 6 тысяч по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Об уменьшении числа заключённых в России сказал председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев во время проведения пленарного заседания Совета судей.
За 2019 год количество осуждённых, содержащихся в исполнительных учреждениях, составило 530 тысяч человек, что на 6% меньше, чем в начале года. За последние 20 лет этот показатель уменьшился в 2 раза.
Стоит отметить, что показатель ходатайств по решениям судов также уменьшился на 6 тысяч по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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