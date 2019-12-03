Об уменьшении числа заключённых в России сказал председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев во время проведения пленарного заседания Совета судей.Стоит отметить, что показатель ходатайств по решениям судов также уменьшился на 6 тысяч по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.