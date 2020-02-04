04.02.2020, 10:05
Коллекторам разрешат не представляться при звонке должнику
ИА «Ореанда-Новости». Коллекторам разрешат не представляться при звонке должнику, а озвучивать только присвоенные цифровые идентификаторы, сообщает издательство «РБК».
Изменения планируются ввести в закон «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». Специалисты Минюста указали, что данное нововведение необходимо для защиты персональных данных специалистов коллекторских агентств и банков от агрессивных заёмщиков.
В настоящее время коллекторы должны говорить фамилию, имя и отчество до начала разговора. Если изменения будут приняты, должникам будут озвучиваться только имя и присвоенный идентификационный номер. Такие же правила будут применяться и к роботам-коллекторам.
Изменения планируются ввести в закон «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». Специалисты Минюста указали, что данное нововведение необходимо для защиты персональных данных специалистов коллекторских агентств и банков от агрессивных заёмщиков.
В настоящее время коллекторы должны говорить фамилию, имя и отчество до начала разговора. Если изменения будут приняты, должникам будут озвучиваться только имя и присвоенный идентификационный номер. Такие же правила будут применяться и к роботам-коллекторам.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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