Изменения планируются ввести в закон «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». Специалисты Минюста указали, что данное нововведение необходимо для защиты персональных данных специалистов коллекторских агентств и банков от агрессивных заёмщиков.В настоящее время коллекторы должны говорить фамилию, имя и отчество до начала разговора.Такие же правила будут применяться и к роботам-коллекторам.