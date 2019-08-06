ИА «Ореанда-Новости». Наиболее вероятными кандидатами на пост премьер-министра Украины являются. Такого мнения придерживается украинский олигарх Игорь Коломойский.

«В фаворитах гонки — Юрий Витренко и Алексей Гончарук», — заявил он изданию РБК 6 августа.

Как ранее писала газета «Коммерсант», администрация украинского президента рассматривает, помимо названных олигархом, ещё четыре кандидатуры — представителя Украины в Международном валютном фонде Владислава Рашкована, секретаря Совбеза Александра Данилюка, главу наблюдательного совета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и главу «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Утверждается, что со всеми шестью претендентами на премьерское кресло глава государства Владимир Зеленский уже провёл переговоры. При этом двое кандидатов оказались на грани вылета, но их фамилии не уточняются. Украинские СМИ наиболее вероятным кандидатом называют Алексея Гончарука.

На данный момент премьер-министром Украины является Владимир Гройсман, этот пост он занимает с 14 апреля 2016 года. Ранее в июле он заявил, что его правительство заложило необходимый фундамент для работы следующего кабмина.

Напомним, 21 июля на Украине состоялись досрочные выборы в Верховную раду. Согласно предварительным итогам, партия Зеленского «Слуга Народа» получает большинство мест в парламенте.