ИА «Ореанда-Новости» Две воспитательницы детского сада из города Канск Красноярского края получили по четыре года колонии за издевательства над воспитанниками дошкольного учреждения. Об этом передаёт пресс-служба регионального управления СК РФ. Женщины 40 и 49 лет вину свою признать отказались.

По данным следствия, в 2016-2017 годах воспитательницы детского сада «Колосок» применяли жестокие меры воспитания. Они кололи детей иголками, кнопками и булавками в язык, руки, ноги и ягодицы, таким методом педагоги пытались заставить детей слушаться. Об издевательствах родители узнали случайно, увидев шрамы на телах детей.