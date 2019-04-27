ИА «Ореанда-Новости»  Две воспитательницы детского сада из города Канск Красноярского края получили по четыре года колонии за издевательства над воспитанниками дошкольного учреждения.  Об этом передаёт пресс-служба регионального управления СК РФ. Женщины 40 и  49 лет вину свою признать отказались.

По данным следствия, в  2016-2017 годах воспитательницы детского сада  «Колосок» применяли жестокие меры воспитания. Они кололи детей иголками, кнопками и булавками в язык, руки, ноги и ягодицы, таким методом педагоги пытались заставить детей слушаться. Об издевательствах  родители узнали случайно, увидев шрамы на телах детей.