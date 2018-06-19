ИА ООЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве, в одном из отелей, расположенных в центре города, у гражданина Колумбии, который прибыл в Россию на Чемпионат мира по футболу, украли ценности, стоимость которых оценена в 50 млн российских рублей. Информацию об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.

Колумбиец, о котором идёт речь, не обычный болельщик, он певец по имени Хуан Луис Лондоньо, его сценический псевдоним – Малума. У него таинственным образом из номера пропали наручные часы дорогих марок Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe и Hublot. Также исчезли его браслеты и ожерелья. Неизвестный преступник прихватил с собой дорогой рюкзак и сумку от дизайнера Louis Vuitton.

Отель, в котором заселился певец, называется Four Seasons. О пропаже вещей руководство отеля заявило в полицию. При подсчёте суммы похищенных вещей вышла «приличная» сумма – 50 млн рублей. Это около 784,4 тысяч долларов США в эквиваленте.



Как выяснили в полиции, неизвестный человек, укравший всё это, проник в его номер с разрешения персонала. Он представился гостем иностранного певца Maluma, на ресепшене сотрудники отеля сами выдали преступнику дубликат ключа. Злоумышленник воспользовался электронным дубликатом, вынес все ценности и скрылся в неизвестном направлении. По данному делу возбуждено уголовное дело «кража».

В отеле журналистам РИА Новости прокомментировали эту ситуацию тем, что они поторопились сообщить обо всём полиции, так как серьёзно относятся к вопросам обеспечения безопасности не только своих постояльцев, но и их вещей. В отеле сообщили, что расследование идёт, отель оказывает всестороннюю помощь следствию.

Главное столичное управление Министерства внутренних дел ситуацию пока никак не комментировало.

Maluma – колумбийский певец, который пишет музыку и исполняет свои песни в стиле «реггетон». Самые знаменитые его песни называются «Sin Contrato», «Felices los 4», «El Perdedor».



