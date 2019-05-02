ИА «Ореанда-Новости» Командующий операцией объединённых сил Сергей Наев заявил, что украинские войска заняли дополнительные 24 квадратных километра территории Донбасса. При этом он подчеркнул, что он не считает это нарушением Минских соглашений.



Военный доложил об «улучшении тактического положения на отдельных участках на расстоянии от 2 до 5 километров. Результатом этого стало возвращение территории около 24 квадратных километра, в том числе трёх населенных пунктов».



Также украинский военный сообщил, что за указанный период были задержаны 1358 человек, в том числе 415 по подозрению в участии в незаконных, с точки зрения украинской стороны, вооруженных формированиях.



Ранее стало известно, что грузовик силовиков со снарядами подорвался в Донбассе.