ИА «Ореанда-Новости» Заместитель начальника штаба командования Военно-морских сил (ВМС) Украины по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко сообщил, что украинский разведывательный корабль «Переяслав» зашёл в зону российских военных учений в Чёрном море.

Офицер рассказал, что «Переяслав» шёл из Грузии, где он был задействован в совместных с государствами НАТО учениях Agile Spirit – 2019, которые проходили с 27 июля по 9 августа. «Мы шли рекомендованными путями, но были разные варианты у нас, и основной – не допустить эскалации. […] Россияне с вод Грузии сопровождали нас, сначала тральщиком, потом ракетным корветом. Мы могли зайти (в зону учений. – Ред.), потому что это военный корабль и международное право позволяет это делать», – заявил Рыженко в эфире одной из телекомпаний. При этом военный отметил, что тогда же через зону учений следовали и другие суда.

В июле 2019 года, когда аналогичный случай произошёл с российским кораблём «Сметливый» в зоне учений НАТО Sea Breeze, украинские власти обвинили Москву в «провоцировании опасной ситуации».