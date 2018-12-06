ИА «Ореанда-Новости». Адмирал Игорь Воронченко, командующий военно-морскими силами Украины, заявил в интервью изданию Bild, что лучше сам бы пошёл в российскую тюрьму, нежели его моряки.

«У меня разрывается сердце, когда я вижу своих солдат, которых противозаконно удерживают в России», — сказал журналистам издания командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко, отметив, что готов сам отправиться в тюрьму, если Россия освободит задержанных в Керченском проливе моряков.

4 декабря Генпрокуратура Украины объявила в розыск восемь сотрудников погранслужбы ФСБ России, которые подозреваются в причастности к обстрелу и задержанию украинских кораблей в Керченском проливе. Ранее на Украине против российских пограничников и военнослужащих были возбуждены уголовные дела за действия в Керченском проливе.

Напомним, речь идёт об украинских военнослужащих, которые были задержаны российскими пограничниками 25 ноября в Чёрном море недалеко от Керченского пролива. Всего Россия арестовала 24 гражданина Украины, которых сняли с кораблей ВМС Украины: катеров «Никополь» и «Бердянск», буксира «Яны Капу». По данным ФСБ России, они нарушили государственную границу России. Суд в Крыму арестовал их на два месяца, позднее их перевели в СИЗО в Москву. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Во время задержания российские пограничники открыли огонь, это объяснили тем, что украинские корабли не реагировали на требования остановиться и опасно маневрировали. Несколько украинских моряков получили легкие ранения, им была оказана медицинская помощь.

Ранее митрополит Сарненский и Полесский Анатолий обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить украинских моряков, чтобы они смогли встретить «Рождество Христово со своими любящими родными».

Евгений Марчук, представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу, предложил Москве совершить обмен заключёнными. Он предложил формулу: «42 на 89». В пресс-службе президента России отметили, что Москва скорее всего, рассмотрит предложения Киева по обмену.