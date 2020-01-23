ИА «Ореанда-Новости». Комик Александр Долгополов уехал из России после того, как полицейские начали проверку его выступления, пишет «Коммерсант» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева.



Напомним, вчера стало известно, что полиция начала проверку после жалобы жителя Подмосковья, который заявил, что комик оскорбляет чувства верующих своими шутками.



Соловьев рассказал, что Долгополов уехал из России, куда – сказать пока нельзя.



По словам концертного директора господина Долгополова Армена Гандиляна, артист «почувствовал угрозу», отменил выступление в Москве, а позже уехал из страны.