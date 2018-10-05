ИА «Ореанда-Новости». В Объединённой авиастроительной компании (ОАК) раскрыли подробности крушения самолёта МиГ-29, принадлежащего ЛИИ имени Громова. Самолёт упал в Подмосковье. Причиной крушения МиГ-29 под Москвой стало возгорание в районе двигателя, сообщили источники «Интерфаксу».



Падение самолёта МиГ-29 произошло в пятидесяти километрах от аэропорта «Жуковский», на данный момент аэропорт работает в штатном режиме. Это случилось около Егорьевска. По информации представителя аэропорта, крушение самолета не повлияло на график движения.

В ОАК рассказали, что Самолет МиГ-29УБ потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета в Московской области. Со слов официального представителя «Объединенной авиастроительной корпорации», «экипаж направил самолет в пустынное место, после чего успешно катапультировался». Также представитель отметил, что в результате падения самолёта никто не пострадал, жертв нет, как и разрушений на земле.

«Для установления причин произошедшего создается комиссия», – сообщили в комиссии.

МиГ-29УБ представляет из себя учебно-боевой вариант истребителя МиГ-29 со второй кабиной для инструктора. Как и у истребителя, в учебной модели есть полный комплект органов управления и системы индикации, модель оборудована катапультируемыми креслами.

Как сообщил ресурсу «Интерфакс» источник знакомый с ситуацией, причиной авиакрушения могло быть возгорание около одного из двигателей.

«В ходе полета в районе одного из двух двигателей возникло возгорание», – цитирует агентство слова собеседника.

По данным ресурса, пожар привёл к потере упраления двигательной установкой. При этом пилоты проявили профессионализм – смогли спланировать и увести машину в безопасное и безлюдное место, после чего покинули самолёт с помощью катапульты. МиГ рухнул в лесу. Лётчики не пострадали, всего их было двое – модель двухместная.

На место крушения направили вылетел вертолет с аварийно-спасательной группой на борту.