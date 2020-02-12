ИА «Ореанда-Новости». Комитет Думы по госстроительству и законодательству не поддержал предложение ЛДПР о поднятии возвратного порога для депутатов нижней палаты парламента, пишет РИА Новости.



Депутаты от ЛДПР предлагали повысить возраст для депутатов с 21 года до 30 лет. Вице-спикер Думы Игорь Лебедев, поясняя свою инициативу, отметил, что в 21 год человек обычно является студентом, который ещё не освоил ни одну специальность, а значит он слишком молод для принятия законов.



Лебедев также отметил, что в отношении сенаторов возрастной ценз в 30 лет уже действует.