ИА «Ореанда-Новости». Думский комитет по госстроительству и законодательству одобрил внесённые вчера президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию, пишет «Интерфакс».



Так, Путин представил поправки на 24 страницах. В частности, речь идёт о том, чтобы закрепить в Основном законе упоминание бога, положение о защите исторической правды, о государствообразующем статусе русского народа и о поддержке государством культуры как национального достояния.



Также комитет одобрил поправку об особом понятии "федеральных территорий" с особым устройством власти, которую внесли глава комитета Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.