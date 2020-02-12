12.02.2020, 17:32
Комитет Госдумы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно
ИА «Ореанда-Новости». Комитет Думы по госстроительству и законодательству поддержал изменения в Конституции, которые закрепляют право экс-президентов России пожизненно быть членами Совета Федерации, пишет RT.
Так, предлагается увеличить президентскую квоту в верхней палате пардамента до 30 сенаторов, семеро из которых будут иметь пожизненный статус.
Получить такой статус бывшие главы государства смогут после окончания своих полномочий или после досрочной отставки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии