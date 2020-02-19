ИА «Ореанда-Новости». Думский комитет по госстроительству и законодательству поддержал поправку к Конституции, которая закрепляет принцип неприкосновенности бывших российских президентов, пишет РИА Новости.



Так, в Основном законе предлагается закрепить, что президент России, который перестал исполнять свои полномочия, обладает неприкосновенностью.



При этом отмечается, что экс-глава государства может быть лишён неприкосновенности по стать 93 Конституции для отрешения действующего главы государства от должности.