ИА «Ореанда-Новости» Компания «Интергео», входящая в группу ОНЭКСИМ, принадлежащую российскому миллиардеру Михаилу Прохорову, обратилась в правительство за государственной поддержкой в размере 60 миллиардов рублей. Глава совета директоров ООО «УК «Интергео» Александр Хлопонин направил соответствующее письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Средства запрашиваются для строительства автомобильных дорог и линий электропередачи в рамках реализации медно-никелевого проекта в Туве и Красноярском крае. На весь проект необходимо более 193 миллиардов рублей, из них почти 59 миллиардов требуются на оборудование инфраструктуры.

По данным издания «Коммерсантъ», глава правительства поручил подчинённым изучить вопрос, а представители Минпромторга подтвердили планы выделить запрашиваемые средства.