ИА «Ореанда-Новости» Американская компания Twitter обратилась в Верховный суд РФ с жалобой на решение о взыскании с неё штрафа в размере 3 тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей мессенджера на территории страны.

«Жалоба юриста компании Twitter поступила в суд 5 августа. Она находится на рассмотрении у судьи, который будет решать, передавать ли её для рассмотрения в судебном заседании или нет», – сказала представитель суда, добавив, что решение будет принято до начала октября.

5 апреля судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы наложил на корпорацию Twitter штраф в соответствии со статьёй 19.7 КоАП РФ «Непредоставление или несвоевременное представление в организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, сведений, предоставление которых предусмотрено законом». 8 мая Таганский районный суд города Москвы оставил данное постановление без изменений. Затем законность решения подтвердил Московский городской суд.