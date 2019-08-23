Конференцию по защите спорта от коррупции готовит Россия и ООН
По информации, предоставленной официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой, конференция будет иметь международный уровень. Местом проведения была выбрана австрийская столица. Обсуждать насущные вопросы коррупции в спорте представители мировых государств будут с 3 по 4 сентября текущего года.
Мария Захарова заявляет, что мероприятие должно стать знаковым в предупреждении коррупционных действий в области спорта. Организаторами конференции кроме российских и итальянских представителей выступило Управление Организации Объединённых Наций, занимающееся борьбой с наркотическими веществами и преступностью. Международное ведомство займёт одну из ключевых ролей в организации второй конференции по противодействию коррупции в мировом спорте, заключила официальный представитель МИД России.
Основной целью предстоящей конференции станет укрепление взаимодействия между ведомствами как государственного, так и частного уровня со спортивными организациями международного масштаба. Их общей задачей должно стать выявление преступных действий, имеющих в своей основе коррупционный характер, в спортивной деятельности, а также последующее за этим наказание.
Напомним, что первая конференция по защите мирового спорта от коррупции состоялась в прошлом году. Свыше двухсот пятидесяти делегатов собрались 5-6 июня в Вене, чтобы обсудить вопросы информирования об эффективных практиках в борьбе с коррупцией в спорте. Представители от Российской Федерации также приняли в ней участие.
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