Данная конференция состоится уже во второй раз.

По информации, предоставленной официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой, конференция будет иметь международный уровень. Местом проведения была выбрана австрийская столица. Обсуждать насущные вопросы коррупции в спорте представители мировых государств будут с 3 по 4 сентября текущего года.

Мария Захарова заявляет, что мероприятие должно стать знаковым в предупреждении коррупционных действий в области спорта. Организаторами конференции кроме российских и итальянских представителей выступило Управление Организации Объединённых Наций, занимающееся борьбой с наркотическими веществами и преступностью. Международное ведомство займёт одну из ключевых ролей в организации второй конференции по противодействию коррупции в мировом спорте, заключила официальный представитель МИД России.

Основной целью предстоящей конференции станет укрепление взаимодействия между ведомствами как государственного, так и частного уровня со спортивными организациями международного масштаба. Их общей задачей должно стать выявление преступных действий, имеющих в своей основе коррупционный характер, в спортивной деятельности, а также последующее за этим наказание.

Напомним, что первая конференция по защите мирового спорта от коррупции состоялась в прошлом году. Свыше двухсот пятидесяти делегатов собрались 5-6 июня в Вене, чтобы обсудить вопросы информирования об эффективных практиках в борьбе с коррупцией в спорте. Представители от Российской Федерации также приняли в ней участие.