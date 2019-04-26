ИА «Ореанда-Новости» Между Грузией и Азербайджаном произошел конфликт по поводу границы между государствами. Причиной стало то, что азербайджанская пограничная служба заблокировала монастырский комплекс Давида Гареджи.

Вопрос о принадлежности Гареджийской пустыни, на территории которой расположены девять исторических комплексов, до сих пор не решён властями двух стран.

Архимандрит Кирион сообщил, что на протяжении 3 дней азербайджанские пограничники не пропускали людей к комплексу Удабно. Грузинская сторона никак не реагировала на это.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на специальном брифинге сообщил, что после проведения переговоров с вопрос был разрешён. Из Баку поступил приказ разблокировать проходы к комплексу. Политик добавил, что планируется полностью делимитировать границы с соседним государством.

Сейчас между Грузией и Азербайджаном не согласовано около 30 % границ, хотя соответствующая межправительственная комиссия была учреждена ещё в 1996 году. Комплекс Давида Гареджи расположен на территории, где делимитация до сих пор не произведена.