ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Два дня назад в Архангельске пропал молодой человек, информацию об этом разметили в социальный сетях его родственники и знакомые. 21 мая его весь день искали. К поискам подключились и сотрудники правоохранительных органов, они усмотрели в случившемся криминальную версию.

Последний раз молодого человека видели 20 мая. Следователям удалось по горячим следам выяснить, что же случилось с 18-летним юношей.

Как оказалось возле клуба «МЗЗ», расположенного на улице Касаткиной, парень поконфликтовал с некими людьми, которые решили его проучить.

Мать молодого человека рассказала эту информацию в соцсетях и поведала в полиции. По информации женщины, ранним утром ее сына избивали около десяти человек. Они пинали жертву ногами. Ему посчастливилось в какой-то момент вырваться, но возле торгового центра «Леруа Мерлен» его нагнали двое взрослых мужчин. Они скрутили парня и затолкали в автомобиль Peugeot. Куда его увезли – никто не знал.

21 мая вечером следователи нарвались на след. Преступником оказался 41-летний местный житель. По одной из версий следствия, это отец одного юноши, с которым подрался исчезнувший. Он решил поговорить с обидчиком его ребенка и увёз парня домой на улицу Галушина, где избил до смерти. Тело преступник похоронил на острове Краснофлотском. По неподтвержденной информации, предварительно он его расчленил и сжег.

Доказательства нашли в квартире во время обыска. Сейчас он под заключением, показания давать он не захотел. Пока идет следствие. Назначили судмедэкспертизы. Мужчину обвиняют в убийстве, его виновность определит Архангельский суд, сейчас дело ведут следователи регионального Следственного комитета.

Что касается сына подозреваемого – он пока является свидетелем по делу. Информации, что он причастен к самому убийству – нет. Скорее всего он виновен только в конфликтной ситуации.