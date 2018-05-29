Ореанда-Новости Всероссийский конкурс лучших проектов комфортной городской среды малых городов и исторических поселений, напомню, провели по поручению президента РФ. В феврале Владимир Путин поручил правительству выделять с 2018 года не менее 5 млрд рублей ежегодно на поддержку лучших проектов общественных пространств в таких населенных пунктах. Цель конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - благоустройство городских пространств. Как следствие - повышение качества жизни, развитие туризма и инсфрастурктуры.



В конкурсе приняли участие 455 городов численностью до 100 тысяч жителей и исторические поселения. Участники представляли проекты благоустройства парков, скверов, площадей. В финал вышли 198 проектов благоустройства общественных территорий, победителями стали 80 из них. Все они получат гранты на сумму от 30 до 100 млн рублей, исторические поселения могут рассчитывать на сумму до 50 миллионов рублей.



Минстрой России выступает за то, чтобы сделать постоянным Всероссийский конкурс лучших проектов комфортной городской среды малых городов и исторических поселений. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис во время церемонии подведения итогов первого конкурса. Всего было объявлено пять номинаций, по 20 победителей в первой номинации, и по 15 - в последующих.

По итогам конкурса в номинации "Исторические поселения" наибольшее число баллов набрали проекты, представленные Елабугой и Билярском (Татарстан), а также дагестанским Дербентом. В номинации "Малые города населением от 50 до 100 тыс. человек" наиболее высокие оценки жюри получили проекты благоустройства, татарстанской Бугульмы, город Саров Нижегородской области и Георгиевский городской округ Ставрополья. Среди городов с населением от 20 до 50 тыс. человек лучшими были признаны проекты городов Гусев и Советский Калининградской области и города Павлы (Татарстан). Среди городов населением от 10 до 20 тыс. человек жюри отметило проекты Мензелинска (Татарстан), Гурьева (Калининградская область) и Хвалынска (Саратовской области). Лучшие проекты среди малых городов населением до 10 тыс. человек представили Таруса Калужской области, Мышкин Ярославской области и Юревец Ивановской области.

Ранее экс-глава Минстроя Михаил Мень отмечал, что проекты должны быть реализованы в 2019 году. В минисерстве также отметили, надеются на региональное софинансирование проектов.