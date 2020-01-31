31.01.2020, 16:17
Коновалов назначен полпредом Конституционного суда
ИА «Ореанда-Новости». Александра Коновалова назначили на должность полпредом президента в Конституционном суде, сообщает пресс-служба Кремля.
Бывший глава Минюста РФ был назначен Владимиром Путиным на пост полномочного представителя президента в КС РФ на основании пункта «к» статьи 83 Конституции России сегодня, 31 января. Документ вступает в законную силу сегодня. Михаил Кротов, который ранее занимал данный пост, был освобождён от должности.
Стоит отметить, что Александр Коновалов был также включён в состав президентской комиссии по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов.
Бывший глава Минюста РФ был назначен Владимиром Путиным на пост полномочного представителя президента в КС РФ на основании пункта «к» статьи 83 Конституции России сегодня, 31 января. Документ вступает в законную силу сегодня. Михаил Кротов, который ранее занимал данный пост, был освобождён от должности.
Стоит отметить, что Александр Коновалов был также включён в состав президентской комиссии по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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