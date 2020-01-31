



Бывший глава Минюста РФ был назначен Владимиром Путиным на пост полномочного представителя президента в КС РФ на основании пункта «к» статьи 83 Конституции России сегодня, 31 января. Документ вступает в законную силу сегодня. Михаил Кротов, который ранее занимал данный пост, был освобождён от должности.