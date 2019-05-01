ИА «Ореанда-Новости» Конституционный суд Чехии признал законным право владельца одной из гостиниц отеля требовать от клиентов заведения признания Крыма украинским.

Данное решение отменило резолюцию Верховного суда страны, который признал не соответствующими нормам законодательства действия Томаша Крчмаржа, собственника расположенной в Остраве гостиницы Brioni. Весной 2014 года Крчмарж отказался разместить у себя в отеле 49 российских спортсменов, а затем вывесил на входе табличку с уведомлением о запрете на проживание граждан России. Впоследствии запрет был заменён на требование для россиян написать заявление о своём несогласии с присоединением Крыма к России.

Владелец отеля был оштрафован Чешской торговой инспекцией за дискриминацию, и Верховный суд подтвердил законность наложения взыскания, уменьшив, однако, его размер.