17.02.2020, 11:12
Судья Конституционого суда предложил не признавать Россию правопреемницей СССР
ИА «Ореанда-Новости». Судья Конституционого суда предложил не признавать Россию правопреемницей СССР.
По мнению судьи КС Константина Арановского, СССР являлся «незаконно созданным государством», поэтому Российская Федерация не может считаться правопреемницей всех репрессивно-террористических деяний советской власти.
Данный вывод был сделан в дополнение к Постановлению КС, которое было принято в декабре прошлого года, в отношении возмещения жилья для трёх россиян, которые лишились недвижимости в ходе советских репрессий. Константин Арановский отметил, что принятое решение о возмещении жилья не является возмещением вреда виновного лица, а следует рассматривать как реабилитацию жертв советских репрессий.
По мнению судьи КС Константина Арановского, СССР являлся «незаконно созданным государством», поэтому Российская Федерация не может считаться правопреемницей всех репрессивно-террористических деяний советской власти.
Данный вывод был сделан в дополнение к Постановлению КС, которое было принято в декабре прошлого года, в отношении возмещения жилья для трёх россиян, которые лишились недвижимости в ходе советских репрессий. Константин Арановский отметил, что принятое решение о возмещении жилья не является возмещением вреда виновного лица, а следует рассматривать как реабилитацию жертв советских репрессий.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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